Мастепан Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМастепан Евдокия Яковлевна

Мастепан Евдокия Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

До 1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Мастепан Николай Савельевич

Отец ребёнка: Мастепан Савелий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мастепан Савелий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
До 1748
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close