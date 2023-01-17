Мастепан Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиДо 1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Мастепан Николай Савельевич
Отец ребёнка: Мастепан Савелий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
До 1748