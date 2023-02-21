Мастепан Савелий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастепан Савелий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1684 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Мастепан Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Мастепан Николай Савельевич

Мать ребёнка: Мастепан Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастепан Евдокия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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