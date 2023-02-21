Мастепан Савелий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Мастепан Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Мастепан Николай Савельевич
Мать ребёнка: Мастепан Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно