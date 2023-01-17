Синицын Аким Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Синицын Егор Никифоров
Мать: Синицына Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Синицына Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Катерина Акимова
Мать ребёнка: Синицына Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Герасим Акимов
Мать ребёнка: Синицына Дарья Саввина
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Авдотья Акимова
Мать ребёнка: Синицына Дарья Саввина
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Егор Акимов
Мать ребёнка: Синицына Дарья Саввина
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Агафья Акимова
Мать ребёнка: Синицына Дарья Саввина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822