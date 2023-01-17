Синицын Аким Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Аким Егоров

Синицын Аким Егоров

avatar

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Синицын Егор Никифоров

Мать: Синицына Марфа Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Синицын Анисим Акимов

Мать ребёнка: Синицына Анна Кондратьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Катерина Акимова

Мать ребёнка: Синицына Анна Кондратьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Герасим Акимов

Мать ребёнка: Синицына Дарья Саввина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Авдотья Акимова

Мать ребёнка: Синицына Дарья Саввина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Егор Акимов

Мать ребёнка: Синицына Дарья Саввина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Агафья Акимова

Мать ребёнка: Синицына Дарья Саввина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Анна Кондратьева

Смерть
1822
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close