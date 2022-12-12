Синицына Дарья Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Герасим Акимов
Отец ребёнка: Синицын Аким Егоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Авдотья Акимова
Отец ребёнка: Синицын Аким Егоров
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Егор Акимов
Отец ребёнка: Синицын Аким Егоров
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Агафья Акимова
Отец ребёнка: Синицын Аким Егоров
Смерть
Неизвестно