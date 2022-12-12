Синицына Дарья Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Дарья Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1800 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Герасим Акимов

Отец ребёнка: Синицын Аким Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Авдотья Акимова

Отец ребёнка: Синицын Аким Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Егор Акимов

Отец ребёнка: Синицын Аким Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Агафья Акимова

Отец ребёнка: Синицын Аким Егоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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