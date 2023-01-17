Максина (Подзорова) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Подзорова) Вера Владимировна

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Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1864

Отец: Подзоров Владимир Моисеевич

Мать: Подзорова Дарья Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1884

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1885

Дочь: Брасалина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.11.1885

Муж: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1888

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1890

Дочь: Подзорова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Максин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1894

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1895

Сын: Максин Павел Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.04.1897

Сын: Максин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1900

Дочь: Шебордаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1902

Сын: Максин Василий Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1904

Сын: Максин Яков Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1906

Сын: Максин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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