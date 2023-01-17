Максина (Подзорова) Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1864
Рождение ребёнка
02.06.1884
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
24.09.1885
Дочь: Брасалина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Бракосочетание
05.11.1885
Муж: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
24.04.1888
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
22.06.1890
Дочь: Подзорова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
15.08.1892
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
11.07.1894
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
16.08.1895
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
14.04.1897
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
07.10.1900
Дочь: Шебордаева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
29.01.1902
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
23.03.1904
Сын: Максин Яков Иванович
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Рождение ребёнка
09.11.1906
Отец ребёнка: Максин Иван Ипатович
Смерть
Неизвестно