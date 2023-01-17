Подзорова (Паршикова) Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1845
Бракосочетание
01.11.1863
Рождение ребёнка
09.09.1864
Дочь: Максина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Подзоров Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
28.09.1866
Сын: Подзоров Иван Владимирович
Отец ребёнка: Подзоров Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
18.05.1874
Сын: Подзоров Константин Владимирович
Отец ребёнка: Подзоров Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
23.06.1876
Дочь: Подзоров Иван Владимирович
Отец ребёнка: Подзоров Владимир Моисеевич
Смерть
Неизвестно