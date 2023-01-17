Подзорова (Паршикова) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Паршикова) Дарья Матвеевна

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Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.03.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1845

Отец: Паршиков Матвей Денисович

Мать: Паршикова Елена Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
01.11.1863

Муж: Подзоров Владимир Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1864

Дочь: Максина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Подзоров Владимир Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1866

Сын: Подзоров Иван Владимирович

Отец ребёнка: Подзоров Владимир Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1874

Сын: Подзоров Константин Владимирович

Отец ребёнка: Подзоров Владимир Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1876

Дочь: Подзоров Иван Владимирович

Отец ребёнка: Подзоров Владимир Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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