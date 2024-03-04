Прядко (Колесник) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрядко (Колесник) Зинаида

Прядко (Колесник) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Шматко (Прядко) Ганна Кирилловна

Отец ребёнка: Прядко Кирилл Семенович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Прядко Василий Кириллович

Отец ребёнка: Прядко Кирилл Семенович

Южно-Подольск, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.08.1919

Сын: Прядко Иван Кириллович

Отец ребёнка: Прядко Кирилл Семенович

Южно-Подольск, Черлакский муниципальный район, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.