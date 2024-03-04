Прядко (Колесник) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Шматко (Прядко) Ганна Кирилловна
Отец ребёнка: Прядко Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Прядко Василий Кириллович
Отец ребёнка: Прядко Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
22.08.1919
Отец ребёнка: Прядко Кирилл Семенович