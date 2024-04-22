Прядко Кирилл Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Шматко Ганна Кирилловна
Мать ребёнка: Прядко Зинаида
Рождение ребёнка
1911
Сын: Прядко Василий Кириллович
Мать ребёнка: Прядко Зинаида
Рождение ребёнка
22.08.1919
Мать ребёнка: Прядко Зинаида
Смерть
Неизвестно