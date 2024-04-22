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Прядко Кирилл Семенович

Место рождения

Южно-Подольск, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Южно-Подольск, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Шматко Ганна Кирилловна

Мать ребёнка: Прядко Зинаида

Рождение ребёнка
1911

Сын: Прядко Василий Кириллович

Мать ребёнка: Прядко Зинаида

Южно-Подольск, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.08.1919

Сын: Прядко Иван Кириллович

Мать ребёнка: Прядко Зинаида

Южно-Подольск, Черлакский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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