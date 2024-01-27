Батаев Мартын Ивлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Батаев Ивлий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович
Мать ребёнка: Батаева Мария
Russia
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Батаева Мария
с.Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батаева Мария
Смерть
Неизвестно