Батаев Мартын Ивлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаев Мартын Ивлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Батаев Ивлий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Bataev Батаев Нестер Nester Мартынович

Мать ребёнка: Батаева Мария

Russia
Рождение ребёнка
1847

Сын: Батаев Родион Мартынович

Мать ребёнка: Батаева Мария

с.Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батаева Мария

Смерть
Неизвестно
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