Незванкина (Собаева) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880
Отец: Собаев Григорий Семенович
Мать: Собаева Анна Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Арсентий Алексеевич
Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Терентий Алексеевич
Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич
Бракосочетание
10.11.1889
Смерть
Неизвестно