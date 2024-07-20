Незванкина (Собаева) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незванкина (Собаева) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880

Отец: Собаев Григорий Семенович

Мать: Собаева Анна Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Арсентий Алексеевич

Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Терентий Алексеевич

Отец ребёнка: Незванкин Алексей Алексеевич

Бракосочетание
10.11.1889

Муж: Незванкин Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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