Незванкин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незванкин Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Арсентий Алексеевич

Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незванкин Терентий Алексеевич

Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна

Бракосочетание
10.11.1889

Жена: Незванкина Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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