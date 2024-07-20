Незванкин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Арсентий Алексеевич
Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незванкин Терентий Алексеевич
Мать ребёнка: Незванкина Александра Григорьевна
Бракосочетание
10.11.1889
Смерть
Неизвестно