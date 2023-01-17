Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров
Рождение ребёнка
05.07.1908
Сын: Понкратов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров
Рождение ребёнка
04.03.1912
Сын: Понкратов Василий Иванович
Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1913
Сын: Понкратов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно