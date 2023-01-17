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Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Сын: Понкратов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Сын: Понкратов Василий Иванович

Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Понкратов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Понкратов Иван Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понкратов Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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