Понкратов Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения16.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1886
Отец: Понкратов Федор Максимов
Мать: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
05.07.1908
Сын: Понкратов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
04.03.1912
Сын: Понкратов Василий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1913
Сын: Понкратов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильева
Смерть
Неизвестно