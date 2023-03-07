Понкратов Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонкратов Иван Федоров

Понкратов Иван Федоров

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1886

Отец: Понкратов Федор Максимов

Мать: Евдокия Сергеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Сын: Понкратов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Сын: Понкратов Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Понкратов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close