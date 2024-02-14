Якубова (Невретдинова) Майра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова (Невретдинова) Майра

Место рождения

село Пица

Дата рождения

02.06.1902

Дата смерти

29.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубов Камалетдин

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубов Камалетдин

Смерть
29.06.1991

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