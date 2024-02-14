Якубова (Невретдинова) Майра
Место рождениясело Пица
Дата рождения02.06.1902
Дата смерти29.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якубов Камалетдин
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубов Камалетдин
Смерть
29.06.1991