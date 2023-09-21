Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Рождение ребёнка
27.01.1884 ст.

Дочь: Зыков АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВА

Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Зыкова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Петрова (Зыкова) АНАСТАСИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА

Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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