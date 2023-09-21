Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1884 ст.
Дочь: Зыков АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВА
Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Зыкова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: Петрова (Зыкова) АНАСТАСИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА
Отец ребёнка: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ
Смерть
Неизвестно