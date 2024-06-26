Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова (Зыкова) Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Агапия Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА
Рождение ребёнка
27.01.1884 ст.
Дочь: Зыков АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВА
Мать ребёнка: Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Зыкова Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: Петрова (Зыкова) АНАСТАСИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА
Мать ребёнка: Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Зыкова Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Зыкова Агапия Титовна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Зыкова Агапия Титовна
Рождение ребёнка
22.10.1910
Мать ребёнка: Зыкова Агапия Титовна
Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.
Сын: Зыков Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Зыкова Агапия Титовна
Смерть
Неизвестно