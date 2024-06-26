Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Зыкова (Ксения) ГАВРИЛОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова (Зыкова) Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Агапия Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА

Рождение ребёнка
27.01.1884 ст.

Дочь: Зыков АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВА

Мать ребёнка: Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Зыкова Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Петрова (Зыкова) АНАСТАСИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА

Мать ребёнка: Зыкова ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Зыкова Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Зыкова Агапия Титовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1902

Сын: Зыков Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Зыкова Агапия Титовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1910

Сын: Зыков Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Зыкова Агапия Титовна

Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.

Сын: Зыков Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Зыкова Агапия Титовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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