Гуселетова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Катерина Епиксимовна

Отец ребёнка: Гуселетов Епиксим Васильевич

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Епиксимовна

Отец ребёнка: Гуселетов Епиксим Васильевич

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фекла Епиксимовна

Отец ребёнка: Гуселетов Епиксим Васильевич

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Епиксим Васильевич

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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