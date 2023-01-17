Гуселетова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Катерина Епиксимовна
Отец ребёнка: Гуселетов Епиксим Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Епиксимовна
Отец ребёнка: Гуселетов Епиксим Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фекла Епиксимовна
Отец ребёнка: Гуселетов Епиксим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно