Гуселетов Епиксим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Гуселетов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Катерина Епиксимовна
Мать ребёнка: Гуселетова Ирина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Епиксимовна
Мать ребёнка: Гуселетова Ирина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фекла Епиксимовна
Мать ребёнка: Гуселетова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова Ирина
Смерть
Неизвестно