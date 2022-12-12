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Гуселетов Епиксим Васильевич

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Место рождения

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Гуселетов Василий Иванович

Мать: не указана

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Катерина Епиксимовна

Мать ребёнка: Гуселетова Ирина

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Епиксимовна

Мать ребёнка: Гуселетова Ирина

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фекла Епиксимовна

Мать ребёнка: Гуселетова Ирина

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Ирина

Смерть
Неизвестно
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