Бетехтина Прасковья Филипова 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетехтина Прасковья Филипова

Место рождения

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Парфен Лаврентьев

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Бетехтин Иван Парфенов

Отец ребёнка: Бетехтин Парфен Лаврентьев

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Бетехтин Иван Парфенов

Отец ребёнка: Бетехтин Парфен Лаврентьев

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Бетехтин Данило Парфенов

Отец ребёнка: Бетехтин Парфен Лаврентьев

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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