Бетехтина Прасковья Филипова
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Бетехтин Парфен Лаврентьев
Рождение ребёнка
1853 ст.
Отец ребёнка: Бетехтин Парфен Лаврентьев
Рождение ребёнка
1854 ст.
Отец ребёнка: Бетехтин Парфен Лаврентьев
Смерть
Неизвестно