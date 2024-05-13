Бетехтин Парфен Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Бетехтин Лаврентий Федоров
Мать: Бетехтина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848 ст.
Мать ребёнка: Бетехтина Прасковья Филипова
Рождение ребёнка
1853 ст.
Мать ребёнка: Бетехтина Прасковья Филипова
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: Бетехтина Прасковья Филипова
Смерть
Неизвестно