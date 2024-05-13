Бетехтин Парфен Лаврентьев 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетехтин Парфен Лаврентьев

Место рождения

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Бетехтин Лаврентий Федоров

Мать: Бетехтина Василиса

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бетехтина Прасковья Филипова

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Бетехтин Иван Парфенов

Мать ребёнка: Бетехтина Прасковья Филипова

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Бетехтин Иван Парфенов

Мать ребёнка: Бетехтина Прасковья Филипова

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Бетехтин Данило Парфенов

Мать ребёнка: Бетехтина Прасковья Филипова

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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