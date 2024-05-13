Бетехтина Василиса
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Бетехтина Агафья Лаврентьева
Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Бетехтина Маремьяна Лаврентьева
Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Бетехтин Козма Лаврентьев
Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Бетехтин Парфен Лаврентьев
Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Бетехтина Татьяна Лаврентьева
Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров
Смерть
Неизвестно