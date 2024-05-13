Бетехтина Василиса 1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетехтина Василиса

Место рождения

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Лаврентий Федоров

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Бетехтина Агафья Лаврентьева

Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Бетехтина Маремьяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Бетехтин Козма Лаврентьев

Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Бетехтин Парфен Лаврентьев

Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Бетехтина Татьяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Бетехтин Лаврентий Федоров

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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