Уваров Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Уваров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна
Московская обл., г. Истра, ул. Сычева, д. 7( адрес жительства)
Рождение ребёнка
03.11.1916
Сын: Уваров Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Иван
Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уваров 5 младенцев
Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна
Смерть
1943