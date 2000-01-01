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Уваров Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Уваров Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна

Московская обл., г. Истра, ул. Сычева, д. 7( адрес жительства)
Рождение ребёнка
03.11.1916

Сын: Уваров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Иван

Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уваров 5 младенцев

Мать ребёнка: Уварова Мария Ивановна

Смерть
1943
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