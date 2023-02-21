Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Уваров Григорий Алексеевич

Мать: Уварова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Наместников Алексей

Мать ребёнка: Наместникова Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Уварова Ольга

Мать ребёнка: Наместникова Серафима Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наместникова Серафима Алексеевна

Смерть
1975