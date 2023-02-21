Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Уваров Григорий Алексеевич
Мать: Уварова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Наместников Алексей
Мать ребёнка: Наместникова Серафима Алексеевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Уварова Ольга
Мать ребёнка: Наместникова Серафима Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975