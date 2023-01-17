Спрыгина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спрыгина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Спрыгин Николай Иванович

Отец ребёнка: Спрыгин Иван Николаевич

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1884 ст.

Сын: Спрыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Спрыгин Иван Николаевич

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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