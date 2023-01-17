Спрыгина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Спрыгин Иван Николаевич
Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1884 ст.
Отец ребёнка: Спрыгин Иван Николаевич
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно