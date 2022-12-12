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Спрыгин Николай Иванович

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Место рождения

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Между 1917 и 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Спрыгин Иван Николаевич

Мать: Спрыгина Татьяна Ивановна

Утесовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.10.1904 ст.

Жена: Спрыгина Екатерина Семеновна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
г. Камышин, Троицкая церковь Запись № 30. Поручители по жениху: Камышинские мещане Пантелеймон Иванов Православнов, Егор Иванов Рыков. По невесте: Камышинские мещане: Иван Петров Рыков, Александр Ив... Показать все
Смерть
Между 1917 и 1918
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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