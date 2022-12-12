Спрыгин Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиМежду 1917 и 1918
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Спрыгин Иван Николаевич
Бракосочетание
10.10.1904 ст.
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
г. Камышин, Троицкая церковь Запись № 30. Поручители по жениху: Камышинские мещане Пантелеймон Иванов Православнов, Егор Иванов Рыков. По невесте: Камышинские мещане: Иван Петров Рыков, Александр Ив... Показать все
Смерть
Между 1917 и 1918
Саратов, город Саратов, Саратовская область