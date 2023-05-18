(Cichocka) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.10.1811
д.58
Рождение ребёнка
20.02.1813
Сын: Яремовский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Яремовский Михаил Семёнович
дом 58
Рождение ребёнка
11.05.1816
Сын: Яремовский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Яремовский Михаил Семёнович
дом 58
Смерть
Неизвестно