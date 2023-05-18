(Cichocka) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Cichocka) Anna

(Cichocka) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1775 и 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1811

Муж: Яремовский Михаил Семёнович

Раздельное, Львівська область
д.58
Рождение ребёнка
20.02.1813

Сын: Яремовский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Яремовский Михаил Семёнович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
11.05.1816

Сын: Яремовский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Яремовский Михаил Семёнович

Раздельное, Львівська область
дом 58
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close