Яремовский Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1775 и 1778
Дата смерти04.10.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1778
Отец: Jarzemowski Szymon
Мать: Ewa
Бракосочетание
03.05.1795
Жена: Anastasia
Рождение ребёнка
06.01.1803
Сын: Яремовский Грегорий Михайлович
Мать ребёнка: Anastasia
Рождение ребёнка
15.01.1808
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Anastasia
дом 58
Бракосочетание
06.10.1811
Жена: Anna
д.58
Рождение ребёнка
20.02.1813
Сын: Яремовский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Anna
дом 58
Смерть
04.10.1815
Причина смерти: Туберкулёз
Рождение ребёнка
11.05.1816
Сын: Яремовский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Anna
дом 58