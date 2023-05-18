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Яремовский Михаил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1775 и 1778

Дата смерти

04.10.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1778

Отец: Jarzemowski Szymon

Мать: Ewa

Бракосочетание
03.05.1795

Жена: Anastasia

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
06.01.1803

Сын: Яремовский Грегорий Михайлович

Мать ребёнка: Anastasia

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
15.01.1808

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Anastasia

Раздельное, Львівська область
дом 58
Бракосочетание
06.10.1811

Жена: Anna

Раздельное, Львівська область
д.58
Рождение ребёнка
20.02.1813

Сын: Яремовский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Anna

Раздельное, Львівська область
дом 58
Смерть
04.10.1815
Раздельное, Львівська область
Причина смерти: Туберкулёз
Рождение ребёнка
11.05.1816

Сын: Яремовский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Anna

Раздельное, Львівська область
дом 58
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