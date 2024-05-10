Илюшин Василий Николаевич ?.12.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Илюшин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1872 ст.

Дата смерти

13.01.1873 ст.

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
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Рождение
?.12.1872 ст.

Отец: Илюшин Николай Петрович

Мать: Илюшина Марья Андреева

Смерть
13.01.1873 ст.
Москва, город федерального значения Москва
В доме Ильиной живший Московский Купеческий сын Василий Николаев Илюшин. 2 нед. От колотья. Священник Петр Кудрявцев с причтом - на Даниловском Кладбище. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №19, с... Показать все

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