Илюшин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1872 ст.
Дата смерти13.01.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1872 ст.
Отец: Илюшин Николай Петрович
Мать: Илюшина Марья Андреева
Смерть
13.01.1873 ст.
Москва, город федерального значения Москва
В доме Ильиной живший Московский Купеческий сын Василий Николаев Илюшин. 2 нед. От колотья. Священник Петр Кудрявцев с причтом - на Даниловском Кладбище. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №19, с... Показать все