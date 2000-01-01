Евсеев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Евсеев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1967
Дочь: Евсеева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Евсеева Мария Евлампьевна
Рождение ребёнка
07.04.1971
Сын: Евсеев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Евсеева Мария Евлампьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Генадий Николаевич
Мать ребёнка: Евсеева Мария Евлампьевна