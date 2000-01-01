Евсеев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Евсеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1967

Дочь: Евсеева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Евсеева Мария Евлампьевна

Рождение ребёнка
07.04.1971

Сын: Евсеев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Евсеева Мария Евлампьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Генадий Николаевич

Мать ребёнка: Евсеева Мария Евлампьевна

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