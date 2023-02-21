Евсеева (Печерина) Мария Евлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеева (Печерина) Мария Евлампьевна

Евсеева (Печерина) Мария Евлампьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Печерин Евлампий Павлович

Мать: Печерина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1967

Дочь: Евсеева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Евсеев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
07.04.1971

Сын: Евсеев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Евсеев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Генадий Николаевич

Отец ребёнка: Евсеев Николай Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close