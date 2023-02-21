Евсеева (Печерина) Мария Евлампьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
17.10.1967
Дочь: Евсеева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Евсеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
07.04.1971
Сын: Евсеев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Евсеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Генадий Николаевич
Отец ребёнка: Евсеев Николай Алексеевич