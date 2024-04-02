Блинов Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Блинов Николай Николаевич
Мать: Блинова Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Блинов Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Блинов Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Ивановна
Смерть
2009