Блинов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Блинов Николай Николаевич

Мать: Блинова Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Блинов Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Блинов Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Ивановна

Смерть
2009
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