Корнеева Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Анисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

07.08.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: ?

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Рождение ребёнка
1886

Дочь: ?

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Рождение ребёнка
1899

Сын: Корнеев Яков

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Михаил

Смерть
07.08.1911
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
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