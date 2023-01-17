Корнеева Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти07.08.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: ?
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Рождение ребёнка
1886
Дочь: ?
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Рождение ребёнка
1899
Сын: Корнеев Яков
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Михаил
Смерть
07.08.1911
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область