Корнеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеев Михаил

Корнеев Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Корнеев Иван

Мать: Корнеева Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: ?

Мать ребёнка: Корнеева Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: ?

Мать ребёнка: Корнеева Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Корнеев Яков

Мать ребёнка: Корнеева Анисия Ивановна

Бракосочетание
21.01.1912

Жена: Мария Агапиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Анисия Ивановна

Смерть
После 1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close