Корнеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
1885
Дочь: ?
Мать ребёнка: Корнеева Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: ?
Мать ребёнка: Корнеева Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Корнеев Яков
Мать ребёнка: Корнеева Анисия Ивановна
Бракосочетание
21.01.1912
Жена: Мария Агапиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Анисия Ивановна
Смерть
После 1912