Корнеева Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Рождение ребёнка
1851

Сын: Корнеев Михаил

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Корнеев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Иван

Смерть
Неизвестно
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