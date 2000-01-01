Корнеева Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
1851
Сын: Корнеев Михаил
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Корнеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Иван
Смерть
Неизвестно