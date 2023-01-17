Ирина Прохорова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Прохор Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1850
Муж: Григорий Афанасиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1852
Сын: Ефимий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Афанасиев
Рождение ребёнка
10.09.1855
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Афанасиев
Рождение ребёнка
04.06.1859
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно