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Ирина Прохорова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Прохор Иванов

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1850

Муж: Григорий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1852

Сын: Ефимий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1855

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1859

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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