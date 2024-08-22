Шмакова (Дудина) Васса (Василиса) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Дудина) Васса (Василиса) Андреевна

Место рождения

Тымпал, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Дудин Андрей Иванович

Мать: не указана

Тымпал, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1893 ст.

Муж: Шмаков Михаил Алексеевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1893 ст.

Дочь: Шмакова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Шмаков Михаил Алексеевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шмакова Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Шмаков Михаил Алексеевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897

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