Шмакова (Дудина) Васса (Василиса) Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Дудин Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1893 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1893 ст.
Дочь: Шмакова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Шмаков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шмакова Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Шмаков Михаил Алексеевич
Смерть
После 1897