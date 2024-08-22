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Шмаков Михаил Алексеевич

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Шмаков Алексей Яковлевич (Семёнович)

Мать: Шмакова (Меньшикова) Екатерина Степановна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
29.01.1893 ст.

Жена: Шмакова (Дудина) Васса (Василиса) Андреевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1893 ст.

Дочь: Шмакова Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Шмакова (Дудина) Васса (Василиса) Андреевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шмакова Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Шмакова (Дудина) Васса (Василиса) Андреевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897

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