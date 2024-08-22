Шмаков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
29.01.1893 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1893 ст.
Дочь: Шмакова Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Шмакова (Дудина) Васса (Василиса) Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шмакова Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Шмакова (Дудина) Васса (Василиса) Андреевна
Смерть
После 1897