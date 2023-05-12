Соколов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворошилова Ольга Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миллер Келлер Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно