Соколов Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Константин Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворошилова Ольга Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миллер Келлер Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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