Васильева Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Степанович

Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.

Сын: Васильев Павел Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Васильев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: Васильева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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