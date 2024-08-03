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Васильев Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Васильев Степан Устинович

Мать: Васильева Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анна Марковна

Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.

Сын: Васильев Павел Иванович

Мать ребёнка: Васильева Анна Марковна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Васильев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васильева Анна Марковна

Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: Васильева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Анна Марковна

Смерть
Неизвестно

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