Васильев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Анна Марковна
Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.
Мать ребёнка: Васильева Анна Марковна
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Васильева Анна Марковна
Рождение ребёнка
01.03.1912
Дочь: Васильева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Анна Марковна
Смерть
Неизвестно