Клюшник Владимир Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюшник Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюшник Григорий (Владимир?)
Мать ребёнка: Клюшник Екатерина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник БТЗ 5 цех
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюшник Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Клюшник Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область