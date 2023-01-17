Клюшник Владимир Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшник Владимир Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюшник Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшник Григорий (Владимир?)

Мать ребёнка: Клюшник Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник БТЗ 5 цех
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшник Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Клюшник Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшник Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
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