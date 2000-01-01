Клюшник Григорий (Владимир?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшник Григорий (Владимир?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюшник Владимир Терентьевич

Мать: Клюшник Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: облучился в Чернобыле во время спасательных работ
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