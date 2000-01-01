Олив (Шатилова) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Олив Павел Андреевич
Отец ребёнка: Олив Андрей Вивианович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Христианович Сусанна Андреевна
Отец ребёнка: Олив Андрей Вивианович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Олив Андрей Вивианович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Олив Андрей Вивианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965