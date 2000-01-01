Олив (Шатилова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олив (Шатилова) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Олив Павел Андреевич

Отец ребёнка: Олив Андрей Вивианович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Христианович Сусанна Андреевна

Отец ребёнка: Олив Андрей Вивианович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Олив Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Олив Андрей Вивианович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Олив Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Олив Андрей Вивианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олив Андрей Вивианович

Смерть
1965
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