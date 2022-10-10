Христианович (Олив) Сусанна Андреевна
женский, родилась 1903
умерла 1974, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецОлив Андрей Вивианович11.09.1873 г.р.
МатьОлив (Шатилова) Варвара Николаевна1880 г.р.
Супруги
Христианович Михаил Михайлович1898 г.р.
Дети
Христианович Ариадна Михайловна1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Христианович Ариадна Михайловна
Отец ребёнка: Христианович Михаил Михайлович
Смерть
1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург