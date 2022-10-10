Христианович (Олив) Сусанна Андреевна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Христианович (Олив) Сусанна Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1903

умерла 1974, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Олив Андрей Вивианович11.09.1873 г.р.
Мать
Олив (Шатилова) Варвара Николаевна1880 г.р.
Супруги
Христианович Михаил Михайлович1898 г.р.
Дети
Христианович Ариадна Михайловна1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Олив Андрей Вивианович

Мать: Олив (Шатилова) Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христианович Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Христианович Ариадна Михайловна

Отец ребёнка: Христианович Михаил Михайлович

Смерть
1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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