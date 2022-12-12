Христианович (Олив) Сусанна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Олив Андрей Вивианович
Мать: Олив Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Христианович Ариадна Михайловна
Отец ребёнка: Христианович Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния