Христианович (Олив) Сусанна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христианович (Олив) Сусанна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Олив Андрей Вивианович

Мать: Олив Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Христианович Ариадна Михайловна

Отец ребёнка: Христианович Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христианович Михаил Михайлович

Смерть
1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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