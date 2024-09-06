Неустроева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1806 и 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Неустроев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Неустроев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Неустроев Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Неустроев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Неустроева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Неустроев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Неустроева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Неустроев Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно