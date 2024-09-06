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Неустроева Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1806 и 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1811

Отец: Неустроев Иван Михайлович

Мать: Неустроева Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Неустроев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Неустроев Алексей Яковлевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Неустроев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Неустроев Алексей Яковлевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Неустроева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Неустроев Алексей Яковлевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Неустроева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Неустроев Алексей Яковлевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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