Неустроев Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Неустроев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Неустроева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Неустроев Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Неустроева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Неустроева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Неустроева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Неустроева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Неустроева Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно