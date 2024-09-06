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Неустроев Алексей Яковлевич

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Неустроев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Неустроева Елизавета Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Неустроев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Неустроева Елизавета Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Неустроева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Неустроева Елизавета Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Неустроева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Неустроева Елизавета Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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