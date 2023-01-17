Брютов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брютов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брютов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Брютова Ольга Федотовна

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брютова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Брютова Ольга Федотовна

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюменцева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Брютова Ольга Федотовна

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брютова Ольга Федотовна

Смерть
Неизвестно
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