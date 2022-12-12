Брютова (Комлева) Ольга Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брютова (Комлева) Ольга Федотовна

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Место рождения

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комлев Федот Иванович

Мать: Комлева Анна Мартыновна

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брютов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Брютов Василий

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брютова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Брютов Василий

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюменцева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Брютов Василий

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брютов Василий

Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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