Брютова (Комлева) Ольга Федотовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комлев Федот Иванович
Мать: Комлева Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брютов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брютова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Брютов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюменцева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Брютов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брютов Василий
Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область