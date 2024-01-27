Ермаков Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1924
Дата смерти14.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924
Отец: Ермаков Николай Ильич
Мать: Ермакова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Алексеевна (Ульяновна)
Рождение ребёнка
07.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Алексеевна (Ульяновна)
Смерть
14.12.1994