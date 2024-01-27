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Ермаков Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1924

Дата смерти

14.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924

Отец: Ермаков Николай Ильич

Мать: Ермакова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
08.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Алексеевна (Ульяновна)

Рождение ребёнка
07.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Алексеевна (Ульяновна)

Смерть
14.12.1994
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