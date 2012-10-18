(Сысоева) Мария Алексеевна (Ульяновна)
Место рожденияс.Прелестное
Дата рождения30.12.1924
Дата смерти18.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924
Отец: Сысоев Ульян Михайлович
Мать: Сысоева Мария Ивановна
с.Прелестное
Рождение ребёнка
08.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Юрий Николаевич
Смерть
18.10.2012