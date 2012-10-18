(Сысоева) Мария Алексеевна (Ульяновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева) Мария Алексеевна (Ульяновна)

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Место рождения

с.Прелестное

Дата рождения

30.12.1924

Дата смерти

18.10.2012

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924

Отец: Сысоев Ульян Михайлович

Мать: Сысоева Мария Ивановна

с.Прелестное
Рождение ребёнка
08.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Юрий Николаевич

Смерть
18.10.2012
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